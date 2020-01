Domani il nuovo trailer di Bloodshot, ecco un assaggio con Vin Diesel

Nella giornata di domani sarà rilasciato il nuovo trailer di Bloodshot, il cinecomic con protagonista Vin Diesel.

L'annuncio del lancio è arrivato attraverso un post social - via Twitter - in cui è possibile apprezzare il potere di rigenerazione cellulare con nanotecnologia da parte del protagonista Ray Garrison, nel film interpretato da Vin Diesel.

Bloodshot

Bloodshot è stato diretto da Dave Wilson. La sceneggiatura è stata firmata da Eric Heisserer. Tra i produttori spiccano i nomi di Neal Moritz e Dinesh Shamdasani per Valiant Entertainment.

CAST: Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Guy Pearce, Sam Heugan, Talulah Riley, Alex Hernandez, Toby Kebbell.

TRAMA: Un soldato ucciso durante una missione viene riportato in vita dalla RST corporation. Grazie ad un insieme di nanotecnologie, Ray acquisisce una forza incontrollabile e la possibilità di rigenerare i propri tessuti instantaneamente. La compagnia ha però preso possesso non solo del suo corpo, ma anche della sua mente e della sua memoria, e Ray non sa più cosa è vero e cosa no, ma è sua intenzione scoprirlo.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 13 marzo 2020.

