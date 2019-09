Nella giornata di domani sarà rilasciato il nuovo trailer di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), spin-off al femminile di Suicide Squad.

In attesa del lancio del trailer, l'account ufficiale su Instagram del film ha diffuso una piccolissima anteprima video. Vi ricordiamo che pochi minuti fa sono stati distribuiti alcuni nuovi poster, li trovate a questo indirizzo.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà diretto da Cathy Yan. La sceneggiatura è di Christina Hodson..

Nel cast Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya, Chris Messina come Victor Zsasz, ed ancora Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Ella Jay Basco e Matthew Willig.

La release è attesa per il 7 febbraio 2020. In Italia dal 6 febbraio.