L’ultima foto pre-trailer è stata rilasciata, domani Rob Zombie diffonderà il primo trailer di 3 From Hell, il suo prossimo horror.

Senza alcuna sorpresa, l’ultima foto riguarda Baby Firefly, il terzo ed ultimo membro della famiglia Firefly rimasto in vita dopo gli eventi narrati in La Casa dei 1000 Corpi e La Casa del Diavolo. Ovviamente nei panni di Baby spazio per Sheri Moon Zombie, moglie del regista.

Three From Hell è stato diretto da Rob Zombie. Nel cast Sheri Moon Zombie, Sid Haig, Bill Moseley, William Forsythe.

Otis (Bill Moseley) e Baby (Sheri Moon Zombie) sono in fuga dalla loro proprietà verso un motel deserto dove si riuniscono al padre di Baby, il Capitano Spaulding (Sid Haig), altrettanto folle e sanguinario. Mentre il trio continua a tormentare e uccidere coloro che gli capitano a tiro, il vendicativo Sceriffo Wydell (William Forsythe) è sempre più vicino.

Il film non ha ancora una data di rilascio.