Dolph Lundgren: “le riprese di Aquaman 2 dalla prossima estate”

Le riprese di Aquaman 2 dovrebbero partire dalla prossima estate, a confermarlo l’attore Dolph Lundgren.

Intervenuto ad una conferenza virtuale per la convention Wizard World, l’attore Dolph Lundgren (Nereus nel film) ha rivelato che il primo ciak di Aquaman 2 potrebbe arrivare già dalla prossima estate. L’attore ha anche confermato la possibilità che il film di James Wan possa esordire nel corso del 2022.

Prossimamente il DC Extended Universe ripartirà con l’inizio delle riprese di The Flash, mentre dalla prossima estate, oltre al suddetto Aquaman 2, è segnalato anche il via alle riprese di Shazam! – Fury of the Gods. Ricordiamo che attualmente The Batman è ancora in fase di produzione.

AQUAMAN 2

PRODUZIONE: Il film sarà sceneggiato da David Leslie Johnson-McGoldrick. La regia sarà nuovamente affidata a James Wan. CAST: Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren.

Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.