Doctor Who | Trailer, data e trama dalla Stagione 2

La seconda stagione della iconica serie Doctor Who con protagonista Ncuti Gatwa approderà su Disney+ dal 12 aprile, intanto dalla rete arriva il nuovo trailer.

Il trailer mostra l’incontro tra il Dottore e la compagna “Belinda Chandra” mentre si avventurano attraverso il tempo e lo spazio, da un futuristico 51° secolo al 803º Interstellar Song Contest, fino a trasformarsi in personaggi animati, una prima volta per la serie.

Il debutto ufficiale dei nuovi episodi di Doctor Who è atteso per le 9:00 (ora italiana) di sabato 12 aprile su Disney+, dove disponibile, e in esclusiva su BBC e BBC iPlayer nel Regno Unito. Gli otto episodi della stagione usciranno settimanalmente.

Russell T Davies è lo showrunner, executive producer e sceneggiatore. Gli altri executive producer sono Joel Collins, Phil Collinson, Julie Gardner e Jane Tranter. Doctor Who è prodotto da Bad Wolf, con BBC Studios per Disney Branded Television e BBC One e BBC iPlayer.

La nuova stagione è interpretata da Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore, Varada Sethu nei panni di Belinda Chandra, e da Millie Gibson in quelli di Ruby Sunday. Il cast di guest star include Rose Ayling-Ellis, Christopher Chung, Rylan Clark, Alan Cumming, Anita Dobson, Freddie Fox, Michelle Greenidge, Jonah Hauer-King, Ruth Madeley, Jemma Redgrave e Susan Twist.

Trama: Il Dottore incontra Belinda Chandra e dà inizio a un’epica missione per riportarla sulla Terra. Tuttavia, una forza misteriosa impedisce il loro ritorno, perciò la squadra a bordo del TARDIS che viaggia nel tempo dovrà affrontare enormi pericoli, nemici più grandi e terrori più spaventosi che mai.

Doctor Who S2 | Nuovo Trailer