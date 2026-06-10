Niente regalo di Natale per i fan del Signore del Tempo: la BBC ha ufficialmente cancellato l’attesissimo speciale natalizio di Doctor Who inizialmente previsto per il 2026, annunciando al contempo una clamorosa rivoluzione interna che vedrà l’addio dello showrunner Russell T. Davies e della casa di produzione Bad Wolf.

Come rivelato in esclusiva da The Hollywood Reporter, l’emittente pubblica britannica ha deciso di mettere il famoso franchise all’asta tramite una gara d’appalto competitiva aperta a case di produzione indipendenti per ripensare da zero il futuro della serie sci-fi. Questa drastica decisione segna la fine anticipata di un’era e arriva in concomitanza con la conferma della fine della partnership internazionale con Disney+, la piattaforma streaming che si è occupata della distribuzione esclusiva della serie in Italia e nel mondo al di fuori del Regno Unito.

Il network ha descritto la manovra come un investimento a lungo termine per garantire che il TARDIS possa atterrare nuovamente “in tutto il suo splendore“.

Doctor Who: il crollo degli ascolti, l’addio di Disney+ e il clamoroso ritorno di Billie Piper

La decisione di non procedere con l’episodio speciale e di azzerare la gestione creativa guidata da Davies arriva al termine di una stagione decisamente turbolenta, che ha registrato gli ascolti più bassi nella storia ultra-cinquantennale della saga. Un vero peccato, soprattutto considerando i colpi di scena narrativi dell’ultimo finale di stagione: l’attore Ncuti Gatwa si è infatti rigenerato a sorpresa prendendo le sembianze di Billie Piper, l’indimenticata interprete di Rose Tyler durante le gloriose ere di Christopher Eccleston e David Tenant.

Nonostante il caos produttivo e l’addio della distribuzione globale di Disney+, la direttrice del dipartimento Drama della BBC, Lindsay Salt, ha voluto rassicurare l’enorme community internazionale dichiarando che il brand non scomparirà e che la proprietà intellettuale resterà saldamente in mano pubblica. Mentre si attendono i dettagli sulla nuova produzione indipendente che erediterà lo show cartello della TV inglese, la BBC ha confermato che i lavori sulla nuova serie animata di Doctor Who destinata al canale CBeebies proseguono regolarmente e senza interruzioni.