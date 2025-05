Doctor Who | Recensione della stagione 2 con Ncuti Gatwa

Ncuti Gatwa torna a indossare gli eclettici abiti del Dottore nella seconda stagione che lo vede protagonista dell’iconica serie targata BBC, Doctor Who. Con l’episodio “La guerra della realtà”, trasmesso simultaneamente in tutto il mondo su Disney+, si conclude questo ciclo di episodi che ha segnato l’arrivo di Varada Sethu nel ruolo di companion. Ecco la nostra recensione.

Viaggio nel Tempo con Belinda Chandra: La Trama di La guerra della realtà

L’infermiera Belinda Chandra (Varada Sethu) diventa la nuova companion del Dottore (Ncuti Gatwa) e sale a bordo del TARDIS per un breve viaggio nello spazio e nel tempo. Purtroppo, i due non riescono a tornare al punto di partenza. Il Dottore, partito da Londra il 24 maggio 2025, non riesce più a tornare a quella data sulla Terra.

Per risolvere il problema, inizia a viaggiare cercando di avvicinare il TARDIS il più possibile alla casa di Belinda, avanzando gradualmente nel tempo e posizionando puntatori temporali per ricostruire il target temporale. Questo percorso indiretto porterà i protagonisti ad affrontare avventure nel passato e nel futuro, che metteranno alla prova la loro sicurezza e faranno emergere una costante inquietante: in ogni luogo remoto che raggiungono, è sempre presente Mrs Flood (Anita Dobson), il misterioso personaggio, vicina di casa di Ruby Sunday (Millie Gibson), che ritroveremo anche nel finale di stagione.

Doctor Who 2025: Analisi, Critiche e il Cliffhanger Finale

Russell T. Davies, ancora showrunner, tira le fila del destino del Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa. Lo sceneggiatore britannico attinge alla propria esperienza e al passato della serie per introdurre nuovi e temibili personaggi, come già fatto con il “Giocattolaio” (Neil Patrick Harris) pochi mesi fa.

Gli episodi, a tratti sopra le righe, hanno comunque esercitato un certo fascino. Tuttavia, alcuni appassionati di Doctor Who hanno storto il naso per uno show percepito come troppo “woke”, suscitando riflessioni in casa BBC sugli accordi con Disney. La produzione ha attraversato momenti di incertezza a inizio anno, che hanno portato a voci sul possibile licenziamento del protagonista e a una temporanea sospensione della serie. Possiamo anticipare che l’ultimo episodio scioglie alcuni nodi narrativi, lanciando un cliffhanger intrigante su chi sia “il capo” che gestisce l’hotel del tempo.

Con la trasmissione in contemporanea mondiale dell’ultimo episodio della seconda stagione, si chiude il cerchio sugli intrecci tessuti da Davies, che hanno generato un notevole hype con l’introduzione di personaggi come La Rani (Archie Panjabi), Omega e il breve cameo di Jo Martin.

Il Dottore gallifreyano è spavaldo, con il sorriso sempre pronto, ma l’interpretazione di Gatwa potrebbe non aver soddisfatto del tutto le aspettative. Gli spunti di riflessione sono numerosi e la stagione offre molta carne al fuoco, forse troppa a nostro avviso. Di certo, per apprezzare pienamente questa stagione, è necessario conoscere il passato del personaggio e della serie, altrimenti si rischia di rimanere spiazzati. Questa “caccia al tesoro” alla riscoperta delle vecchie storie del Dottore ha riportato alla luce i suoi storici nemici, ma ha richiesto uno sforzo mnemonico anche ai fan più affezionati.

In generale, la stagione appena conclusa non è da considerarsi negativa, ma degna di nota. Ora resta da capire quali siano i progetti futuri per il franchise che, nel tentativo di accontentare il fan service, ha rischiato di deluderlo.

A brillare sono la convincente prova di Varada Sethu, sempre più lanciata nel panorama Disney dopo Andor, e l’interpretazione interessante e divertente di Mrs Flood da parte di Anita Dobson. Il protagonista Ncuti Gatwa ha deluso le aspettative? Diciamo che, con il materiale e le storie a disposizione, ha fatto del suo meglio. Portare sullo schermo un Dottore queer non era un’impresa facile, ma l’attore si è dimostrato adeguato al ruolo.

Un punto di forza è l’apporto di Disney, che ha notevolmente migliorato la CGI, anche se questa rimane marginale nelle storie di Doctor Who.

Finale Esplosivo e Domande Aperte: Perché Guardare La guerra della realtà

Per quanto riguarda gli ultimi colpi di scena, vi invitiamo a recuperare al più presto l’ultimo episodio, intitolato La guerra della realtà.

Ci congediamo con una domanda: voi ascoltate la sigla iniziale di Doctor Who? Probabilmente è l’unica che, in un’epoca in cui si può premere il tasto “salta”, vi godete fino alla fine.

La seconda stagione di Doctor Who è disponibile completamente su Disney+.