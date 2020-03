Doctor Who, la recensione della dodicesima stagione

E’ da poco andata in onda, in UK, la messa in onda della dodicesima stagione di Doctor Who. Questa la recensione dell'intera stagione.

Trama. Il Dottore (Jodie Whittaker) continua a viaggiare nel tempo e nello spazio a bordo del TARDIS in compagnia di Yaz (Mandip Gill), Graham (Bradley Walsh), e Ryan (Tosin Cole).

Commento

A scrivere i 10 episodi che compongono la stagione Chris Chibnall, il cui nuovo contributo è valso qualcosa che rimarrà negli annali della storia della serie fantascientifica più longeva della TV.

Fatta eccezione per quattro episodi filler, Doctor Who 12 è un susseguirsi di eventi e di colpi di scena che lasciano lo spettatore a bocca aperta. Dalla messa in onda del doppio episodio di apertura (Spyfall) ci si rende conto che la undicesima stagione è stata, e non poteva essere altrimenti, un traghettamento agli eventi che hanno scosso le fondamenta di un mostro sacro, quale è Doctor Who per la BBC.

Storie interessanti, particolari, struggenti e sconvolgenti con un occhio di riguardo all’attuale situazione ambientale ci accompagnano per le otto avventure che vivrà il Dottore, e noi con lui. Otto storie perché la serie inizia con un doppio episodio e si conclude con un doppio episodio. A tal proposito ricordiamo che gli ultimi 3 episodi sono collegati a doppio filo tra loro dando origine a due avventure distinte, ma non troppo.

Ottimo il lavoro di regia messo in campo dai diversi filmmaker, con particolare attenzione allo straordinario lavoro svolto da Jamie Magnus Stone, a cui è stata data la direzione dell’inizio e del finale di stagione.

Effetti speciali di livello assoluto fanno da palcoscenico alle avventure vissute dai quattro ospiti del TARDIS che, a dir il vero, utilizzano ben poco l’amata cabina blu della polizia durante tutta la stagione. Il CGI che accompagna la serie è ormai di ottimo livello ed è distante anni luce da quello che fino a poco tempo fa faceva da contorno alle avventure di Matt Smith e Co. a tutto vantaggio di chi pone attenzione a questo tipo di supporto alle serie TV e che mal accetterebbe scenari di cartapesta che erano propri del Dottore agli albori.

Ponendo l’attenzione sul cast principale, piace molto l’apporto recitativo di Bradley Walsh, che riesce a riempire con poche parole alcuni momenti di stanca. Buone anche le prove di Tosin Cole, Mandip Gill e Sacha Dhawan (il Davos in Iron Fist). Quest'ultimo dà origine ad un personaggio inquietante, recitato benissimo con una presenza scenica da far invidia.

Chiudiamo parlando del Dottore. Brava! Finalmente Jodie Whittaker si è caricata sulle spalle le sorti della serie, cosa che l’anno scorso non aveva fatto lasciandosi scivolare addosso il personaggio. In questa nuova stagione è riuscita ad indossare correttamente i panni del Signore del Tempo donandogli spessore episodio dopo episodio fino al finale di stagione. Lì riconosciamo in lei tutto ciò che il personaggio è ed ha rappresentato nel corso dei decenni, andando finalmente a scrollarsi di dosso il fantasma di Peter Capaldi.

Non è ancora chiara la data in cui la dodicesima stagione di Doctor Who approderà sugli schermi italiani, ma è chiara una cosa. Questa stagione, a differenza della precedente sarà destinata a far gran clamore, e questa volta non per il cambio di genere del protagonista.

⭐⭐⭐⭐