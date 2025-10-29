Doctor Who | Disney+ e BBC non saranno più partner

Il colosso dello streaming Disney+ e BBC hanno terminato la loro partnership in merito alla serie di successo Doctor Who, lo show continuerà però ad andare avanti regolarmente.

Dopo due stagioni ed alcuni speciali, la serie di successo Doctor Who abbandona la piattaforma Disney+, la notizia è stata confermata nel tardo pomeriggio di ieri dal the Hollywood Reporter. L’emittente BBC, nel ringraziare Disney+ per l’ottima collaborazione, ha però voluto confermare l’impegno per il futuro dello show, anticipando un nuovo speciale natalizio per il 2026.

“Vorremmo ringraziare Disney+ per essere stati fantastici partner e collaboratori globali nelle ultime due stagioni e per l’imminente [serie spin-off] The War Between the Land and the Sea“, ha dichiarato Lindsay Salt, direttrice della sezione drama della BBC. “La BBC rimane pienamente impegnata con Doctor Who, che continua a essere uno dei nostri drama più amati, e siamo lieti che Russell T. Davies abbia accettato di scriverci un altro spettacolare speciale natalizio per il 2026. Possiamo assicurare ai fan che il Dottore non se ne andrà e annunceremo i piani per la prossima stagione a tempo debito, il che garantirà che il TARDIS rimanga al centro della BBC.”

Disney+, BBC e Doctor Who, un amore mai sbocciato

L’accordo di partnership tra Disney+ e BBC è stato siglato nell’ottobre del 2022. Sin dalle prime notizie, l’accordo prevedeva la trasmissione al di fuori di Regno Unito e Irlanda di due stagioni (le ultime due andate in scena) e di uno spin-off (The War Between the Land and the Sea). Nelle stagioni andate in scena sulla piattaforma Ncuti Gatwa ha rivestito i panni del quindicesimo Dottore, lasciando poi il suo ruolo alla fine dell’ultima stagione.

I dati di ascolto negli Stati Uniti non sono disponibili, come di solito accade per le serie in streaming, ma Doctor Who su Disney+ non ha mai raggiunto il livello dei franchise quali “Star Wars” o “Marvel“ sulla piattaforma, e tra l’altro non è mai entrato nella classifica Nielsen delle 10 migliori serie originali in streaming durante la sua messa in onda.