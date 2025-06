Doctor Who | BBC sta sviluppando una serie animata

La serie iconica Doctor Who si prepara per la prossima fase di espansione, il prossimo passo salto sarà nel mondo dell’animazione.

L’emittente BBC ha riferito nelle ore scorse di aver avviato lo sviluppo di una serie animata dedicata ai viaggi nel tempo e nello spazio dell’oramai celebre Dottore della televisione. L’idea da base dell’emittente è quella di aprire il mondo di Doctor Who anche ai più giovani, anzi giovanissimi, così da assicurarsi una nuova generazione di fan.

Il nuovo viaggio di BBC per quanto riguarda il Dottore non vedrà coinvolto il colosso Disney, con cui l’emittente ha accordi per quanto riguarda la serie principale, e sarà pertanto necessario assicurarsi un partner produttivo di alto profilo.

Parlando dei progetti, Patricia Hidalgo, Direttrice del Settore Bambini e Formazione, ha dichiarato (via Deadline): “Tutti sono benvenuti a CBeebies, incluso il Dottore. Questo amato franchise intrattiene milioni di persone in tutto il mondo, quindi è giusto che il nostro pubblico più giovane possa sperimentare la meraviglia e la magia del Dottore in un formato completamente nuovo. Si tratta di un’opportunità estremamente entusiasmante e non vediamo l’ora di accogliere le aziende che si candideranno per questo nuovo progetto, mentre continuiamo il nostro impegno e investimento nell’industria dell’animazione del Regno Unito“.

Mentre aspettiamo novità sul nuovo viaggio produttivo della famosa IP, va ricordato che BBC ha da poco salutato Ncuti Gatwa, il cui impegno con la serie Doctor Who è terminato proprio con la seconda stagione (qui la nostra recensione), con Billie Piper pronta (almeno per il momento) a prendere il suo posto nelle future stagioni.