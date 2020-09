Doctor Strange 2: Le riprese partiranno a novembre?

Il primo ciak relativo al cinecomic Doctor Strange 2 potrebbe avvenire nel corso del mese di novembre.

A confermare l’indiscrezione è stato in queste ore il sito specializzato Murphy’s Multiverse, già protagonista nei giorni scorsi di un altro aggiornamento, questa volta relativo alla serie The Falcon and the Winter Soldier.

Ricordiamo che le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness avrebbero dovuto partire in primavera, cosa non avvenuta a causa dell’emergenza Covid-19. Ad oggi il cinecomic ha una data di uscita prevista per il 25 marzo 2022.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PRODUZIONE : Doctor Strange 2 sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron.

: Doctor Strange 2 sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST : Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen.

: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen. TRAMA NON UFFICIALE : Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più “spaventoso” dell’intero Marvel Cinematic Universe.

: Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più “spaventoso” dell’intero Marvel Cinematic Universe. AL CINEMA: Negli Usa dal 25 marzo 2022.