A sessant’anni esatti dal suo debutto ufficiale, uno dei capolavori più influenti e viscerali della storia del cinema italiano si appresta a varcare nuovamente l’ingresso delle sale cinematografiche. Django, la leggendaria pellicola diretta da Sergio Corbucci nel 1966, tornerà sul grande schermo a partire dal prossimo 16 giugno. Il film verrà proiettato in una splendida e definita versione restaurata in 4K, distribuita da CG Entertainment in collaborazione con Lumière & Co. e Cinemaundici, grazie a Surf Film.

L’opera, interpretata da un indimenticabile Franco Nero, si è trasformata nel corso dei decenni in un cult internazionale di portata inestimabile, capace di ridefinire completamente i codici visivi del genere spaghetti western. La sinossi ruota attorno a un uomo misterioso, vestito interamente di nero, che giunge in un desolato paese al confine con il Messico trascinando con sé una bara dal contenuto segreto. Il villaggio è teatro di uno scontro fratricida tra la fazione razzista del maggiore Jackson (Eduardo Fajardo) e i rivoluzionari guidati da Rodriguez (José Bódalo), in cui lo straniero si inserirà per attuare una spietata vendetta.

Nel 1966, la violenza iperbolica, il fango e l’ambiguità morale di Django sconvolsero la critica dell’epoca, allontanando la figura del protagonista dai classici eroi del genere western per farne il prototipo dell’antieroe moderno. Ad accrescere la potenza iconica del film ha contribuito in modo fondamentale la memorabile colonna sonora firmata dal compositore premio Oscar® Luis Bacalov, il cui celebre tema principale fu scritto a quattro mani con Franco Migliacci e interpretato dalla voce di Rocky Roberts.

Il restauro della Cineteca di Bologna e l’enorme eredità pop del cult con Franco Nero

L’operazione di riproposizione nelle sale cinematografiche è legata alla celebrazione del 60° anniversario della pellicola (1966-2026). Il restauro digitale è stato curato con massima precisione filologica dalla Fondazione Cineteca di Bologna e da Surf Film, partendo direttamente dalla scansione in 4K del negativo camera originale e del negativo del suono italiano, con lavorazioni eseguite presso i laboratori specializzati de L’Immagine Ritrovata.

L’impatto culturale di questa pellicola ha travalicato i confini della settima arte, dando vita a decine di sequel non ufficiali, fumetti e omaggi nella cultura pop globale. L’estetica sporca e la violenza stilizzata di Corbucci hanno profondamente ispirato la filmografia di registi contemporanei del calibro di Takashi Miike e, soprattutto, Quentin Tarantino, che ne ha celebrato apertamente il mito nel suo premio Oscar Django Unchained. Il ritorno in sala rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire la potenza visiva e politica di un simbolo senza tempo.