Disney aggiorna sulle uscite di Mulan, Free Guy e tanti altri film

Disney ha finalmente reso noto il nuovo listino uscite relativo al periodo post-Coronavirus. Tra i film che hanno ottenuto una nuova data Mulan, Free Guy e Soul.

Per la stragrande maggioranza dei titoli è stata riconfermata la release teatrale, ad eccezione per film come Artemis, passato da tempo dalle sale al servizio digitale Disney+. Ma veniamo al nuovo listino uscito targato Disney.

Mulan – 24 luglio

– 24 luglio Empty Man – 7 agosto

– 7 agosto New Mutants – 28 agosto

– 28 agosto The Beatles Get Back – 4 settembre

– 4 settembre The King’s Man – 18 settembre

– 18 settembre Delitto sul Nilo – 9 ottobre

– 9 ottobre Everybody’s Talking About Jamie – 23 ottobre

– 23 ottobre Black Widow – 6 novembre

– 6 novembre Deep Water – 13 novembre

– 13 novembre Soul – 20 Novembre

– 20 Novembre Free Guy – 11 dicembre

– 11 dicembre West Side Story – 18 dicembre

– 18 dicembre The Last Duel – 25 dicembre (limited release)

Come preannunciato, il fantasy Artemis è stato spostato su Disney+, pertanto il suo esordio sulla piattaforma è atteso per il 12 giugno 2020.

Chiudiamo questo nostro aggiornamento ricordando che la Disney in precedenza aveva già modificato il proprio calendario relativo al Marvel Cinematic Universe, trovate le nuove date a questo indirizzo.