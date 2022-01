Disney ha ufficializzato la realizzazione della serie Percy Jackson and the Olympians

La serie Percy Jackson and the Olympians è stata ufficializzata dal colosso dell’intrattenimento Walt Disney Company, l’annuncio è arrivato via social poco fa.

Annunciata subito dopo l’acquisizione della Fox (proprietaria dei diritti di sfruttamento dei romanzi di Rick Riordan) da parte della Disney, la serie Percy Jackson and the Olympians ha oggi ottenuto il via libera per la realizzazione della prima stagione. L’annuncio è arrivato attraverso il canale social di Disney+, con lo stesso scrittore Rick Riordan pronto ad avvisare i propri fan.

Rick Riordan e Jon Steinberg si occuperanno di scrivere l’episodio pilota della serie, mentre la regia è stata affidata da tempo a James Bobin, già con la Disney per “The Mysterious Benedict Society“. L’idea di base dovrebbe vedere cinque stagioni, ognuna tratta da uno dei cinque romanzi di Riordan, ovvero Il ladro di fulmini, Il mare dei mostri, La maledizione del Titano, La battaglia del labirinto e Lo scontro finale.

Nel 2010 la Fox portò Il ladro di fulmini al cinema con protagonista Logan Lerman, tre anni dopo fu la volta di Il mare dei mostri, poi lo studios passo come noto alla Disney.