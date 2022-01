Da Disney+ il trailer della seconda parte di The Walking Dead 11

La seconda attesa parte di The Walking Dead 11 tornerà su Disney+ a partire dal 21 febbraio, nell’attesa è stato diffuso il trailer ufficiale.

Con il trailer, che trovate in fondo alla pagina, Disney ha anche diffuso il poster, ed un comunicato nel quale viene rilasciata anche la sinossi ufficiale relativa ai nuovi episodi in arrivo tra meno di un mese su Star, all’interno di Disney+.

THE WALKING DEAD 11B (IL TRAILER)

Questo febbraio, The Walking Dead ritorna con gran parte dei protagonisti impegnati a combattere l’imminente battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori, mentre altri, ad Alexandria, dovranno scontrarsi con l’ira devastante di Madre Natura. Per tutti, il mondo sta letteralmente crollando davanti ai loro occhi. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra.

Riusciranno a recuperare la situazione? E chi sarà vivo per aiutarli? Quale piega prenderanno le relazioni tra loro? La tregua verrà estesa, accettata o respinta? Qualcuno ritroverà la speranza. Altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno. Resta una sola verità: le vite sono appese a un filo e ogni decisione cambierà drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità.

Il cast include Norman Reedus (Daryl Dixon), Melissa McBride (Carol Peletier), Lauren Cohan (Maggie Rhee), Christian Serratos (Rosita Espinosa), Josh McDermitt (Eugene Porter), Seth Gilliam (Gabriel Stokes), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Callan McAuliffe (Alden) e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

