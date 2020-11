Da Disney il nuovo trailer di Safety: Sempre al tuo Fianco

Disney+ ha diffuso il primo trailer italiano di Safety: Sempre al tuo Fianco, film ispirato da una commovente storia vera.

La pellicola, diretta dal nominato all’Oscar Reginald Hudlin, porterà sul piccolo schermo di Disney+ la difficile lotta per l’emancipazione di Ray McElrathbey, ex giocatore di football nel ruolo di safety della Clemson University. Nel ruolo del protagonista spazio per Jay Reeves (All American, The Tax Collector).

Di seguito il comunicato ufficiale, ma anche il trailer ed il poster.

SAFETY: SEMPRE AL TUO FIANCO SU DISNEY+

Oggi Disney+ ha diffuso il trailer e la key art del suo nuovo film Safety: Sempre al tuo fianco, ispirato alla storia vera di emancipazione di Ray McElrathbey, ex giocatore di football nel ruolo di safety della Clemson University. Ray è un ragazzo che si trova ad affrontare una serie di circostanze difficili, la cui dedizione e perseveranza lo aiutano a trionfare sulle ripetute difficoltà. Aiutato dai suoi compagni di squadra e dalla comunità di Clemson, riesce ad avere successo sul campo e allo stesso tempo a crescere e a prendersi cura di suo fratello Fahmarr, di 11 anni. Safety: Sempre al tuo fianco arriverà venerdì 11 dicembre 2020 in esclusiva su Disney+.

Il film è interpretato da Jay Reeves (All American, The Tax Collector) nel ruolo di Ray e dall’esordiente Thaddeus J. Mixson in quello di Fahmarr, insieme a Corinne Foxx, Matthew Glave, Hunter Sansone, Amanda Warren, Miles Burris, Isaac Bell, Elijah Bell e James Badge Dale. Safety: Sempre al tuo fianco è diretto da Reginald Hudlin (Marcia per la libertà) e prodotto da Mark Ciardi, p.g.a. (Un anno da ricordare, Miracle) e Gordon Gray (Million Dollar Arm, The Rookie) con una sceneggiatura scritta da Nick Santora (The Most Dangerous Game, The Fugitive). Douglas S. Jones e Campbell McIinnis sono i produttori esecutivi.

Il regista Reginald Hudlin ha dichiarato: “Safety: Sempre al tuo fianco è un film sulla fratellanza e l’unione per un bene più grande, che è un messaggio di cui la nostra società ha bisogno in questo momento. È la storia di un ragazzo bloccato in una situazione in cui il fallimento non è un’opzione. Attraverso la pura forza di volontà riesce a fare l’impossibile, ispirando tutta la comunità che lo circonda a fare lo stesso. È un film che non vedo l’ora di vedere con la mia famiglia su Disney+ l’11 dicembre e spero che le famiglie di tutto il mondo facciano lo stesso”.

Il produttore Mark Ciardi, p.g.a., ha aggiunto: “Per oltre un decennio ho sognato di portare sullo schermo l’incredibile storia di Ray e ora che è pronta sono entusiasta che Disney+ la metta a disposizione delle famiglie per fargliela vivere insieme durante le vacanze”.

La colonna sonora originale di Safety: Sempre al tuo fianco è composta da Marcus Miller (Marcia per la libertà), musicista/produttore e compositore jazz acclamato dalla critica e vincitore del Grammy®, e contiene anche la canzone originale “Hold Us Together” interpretata dalla cantautrice e polistrumentista H.E.R., vincitrice del Grammy®, scritta e prodotta in collaborazione con Josiah Bassey e Dernst “D’Mile” Emile II. La colonna sonora di Walt Disney Records sarà disponibile sulle piattaforme digitali dall’11 dicembre.

POSTER E TRAILER