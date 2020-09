Disney rinvia Black Widow, Shang-Chi e Eternals

Come da previsione la Disney ha scelto di rinviare al prossimo anno Black Widow, il cinecomic con Scarlett Johansson.

Le difficoltà palesate dai mercati cinematografici, a causa dell’emergenza covid-19, non potevano non influenzare le strategie dei colossi di Hollywood, ed è per questo che Disney è corsa ai ripari rinviando alcuni dei propri film più attesi.

Black Widow arriverà nelle sale americane nell’estate 2021, e più precisamente il 7 maggio 2021. Questo ricollocamento temporale, ovviamente, ha costretto la Disney a rivedere anche altre uscite targate Marvel Studios. Nel dettaglio, cambiano le date di Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings (9 luglio 2021) e di Eternals (5 novembre 2021).

L’effetto domino sulle future uscite Marvel Studios è chiaramente ora un dato di fatto, aspettiamo quindi nuovi annunci per i sequel di Doctor Strange, Guardiani della Galassia e non solo.

BLACK WIDOW

PRODUZIONE : Le riprese si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson.

: Scarlett Johansson Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone. TRAMA : Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

