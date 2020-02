Disney rimanda l'uscita di Onward a causa del Coronavirus

Continua "l'esodo forzato" verso nuove date di rilascio dei film di prossima uscita a causa dell'Emergenza Coronavirus, la nuova "vittima" è Onward - Oltre la Magia.

Precedentemente atteso nelle sale italiane per il 5 marzo, il nuovo film Disney/Pixar esordirà ora il prossimo 16 aprile, ovviamente con la speranza che l'Emergenza Coronavirus per quella data sia ufficialmente passata.

Onward – Oltre la Magia

Il film è stato diretto da Dan Scanlon.

CAST VOCALE: Tom Holland, ChrisPratt, Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer.

TRAMA: Ispirato ad alcune esperienze personali vissute dal regista insieme a suo fratello, Onward – Oltre la Magia racconta la storia di due fratelli: Ian e Barkley, elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

NELLE SALE: In Usa da 6 marzo 2020. In Italia dal 16 aprile.