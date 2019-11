Il lancio della piattaforma Disney+ potrebbe presto spingere la Casa di Topolino a realizzare prodotti innovativi per attirare iscritti e, a quanto pare, il rilancio della saga TRON potrebbe essere tra questi.

Attraverso un report del solito We Got this Covered pare che la Disney sia interessata a rilanciare la celebre saga TRON, ma senza rischiare il flop commerciale in sala. Secondo la fonte, infatti, l’obiettivo dello studios sarebbe quello di riavviare la saga, e destinare il potenziale primo capitolo alla piattaforma Disney+.

Nel consigliarvi di prendere, almeno per il momento, il rumour con le dovute accortenze, crediamo che questa – nel caso – sia la giusta mossa per presentare la saga ad un pubblico tutto nuovo. A tal proposito ricordiamo che il primo TRON è arrivato al cinema nel lontano 1982, mentre il sequel (TRON: Legacy) approdato in sala 28 anni dopo, e con incassi poco entusiastici (400 milioni su 170 milioni di budget). Un riavvio al cinema, pertanto, potrebbe rivelarsi un azzardo inutile, visto e considerato la nascita di Disney+.

Ricordiamo, infine, che un terzo capitolo è stato in fase di sviluppo per anni, con Joseph Kosinski impegnato a riprendere il ruolo di regista dopo TRON: Legacy, e Jared Leto più volte accostato al progetto. Sarà questa la volta buona?

A voi piacerebbe rividere nuove avventure dall’universo TRON?