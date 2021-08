La Disney ufficializza la realizzazione di Jungle Cruise 2

La Disney è pronta per tornare a lavoro sul franchise Jungle Cruise, di oggi infatti la conferma della conferma della realizzazione di un sequel.

Forte dei 100 milioni di dollari raggiunti nel Box Office Usa nel weekend da poco passato, nonchè di un consenso generalmente positivo da parte di pubblico e critica, Disney ha deciso di andare avanti col franchise, e dare il via alla realizzazione di Jungle Cruise.

Dwayne Johnson ed Emily Blunt hanno già firmato per tornare nel sequel, certa inoltre la riconferma di Michael Green in cabina di sceneggiatura, del regista Jaume Collet-Serra del team di produzione del film composto da John Davis, John Fox, Beau Flynn, Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia. Il The Hollywood Reporter conferma anche Scott Sheldon come produttore esecutivo.

Questa è la nostra recensione di Jungle Cruise.

JUNGLE CRUISE

PRODUZIONE: La regia è stata affidata a Jaume Collet-Serra. La prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da John Requa e Glenn Ficarra, e successivamente riscritta da J.D. Payne e Patrick McKay. Le ultime modifiche alla sceneggiatura sono state firmate da Michael Green. CAST: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons. DISTRIBUZIONE: Dal 30 luglio in contemporanea tra sale cinematografiche e Accesso Vip di Disney+. Nelle sale italiane dall’estate 2021.

TRAMA: La star Dwayne Johnson e l’attrice premiata con il Golden Globe® Emily Blunt saranno i protagonisti del nuovo film Disney Jungle Cruise, un’entusiasmante avventura ispirata all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California. Dwayne Johnson vestirà i panni di Frank Wolff, capitano di una barca fluviale, mentre Emily Blunt sarà la dottoressa Lily Houghton.