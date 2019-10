Grazie al caloroso successo ottenuto dal Ralph Spacca Internet lo scorso autunno, la saga animata dedicata al celebre villain potrebbe essere pronta ad ottenere un terzo capitolo.

Secondo un report di We Got This Covered, infatti, pare che la Disney stia pensando di realizzare un nuovo sequel del successo animato Ralph Spaccatutto. La notizia di per sè potrebbe non corrispondere a nulla di particolarmente strano, d'altro canto si tratta di una saga di successo con quasi un miliardo di incasso Worldwide, ma leggete un po' cosa racconta il rumour.

La fonte, infatti, rivela che in casa Disney l'idea sarebbe quella di evitare la distribuzione teatrale, e puntare al proprio servizio di streaming Disney+. Ebbene si, dopo due capitoli approdati in sala, il nuovo Ralph movie potrebbe essere destinato all'intrattenimento casalingo di nuova generazione.

Ovviamente trattasi solo di un rumour, e pertanto soggetto a smentita... o conferma. A noi non resta che attendere ulteriori sviluppi. Avete già letto la nostra recensione di Ralph Spacca Internet? Fatelo qui.