Disney+ è oramai divenuta realtà, o almeno lo è divenuta negli Usa. A tal proposito è tempo di dare uno sguardo ad alcuni dei futuri prodotti in arrivo sulla piattaforma.

Questa notte diamo uno sguardo ad un brevissimo spot promozionale apparso su Disney+, dove a fare il suo esordio in rete è What if...?, la serie animata sviluppata da Marvel Studios, e tratta dall'omonimo fumetto Marvel Comics. Come noto, la serie animata - così come quella a fumetti - porta alla luce realtà alternative nel Marvel Universe.

La serie non arriverà su Disney+ fino al 2021, ma nell'attesa possiamo capire quale sarà il look dato allo show dai Marvel Studios.

What If... ? (Serie Tv)

What If…? è la prima serie animata targata Marvel Studios. Essa trae ispirazione da una serie a fumetti che esplora proprio versioni alternative di punti fermi nella storia della Marvel.

Nel cast di doppiatori, che vedrà coinvolti tutti gli attori dei film, ci sarà anche Jeffrey Wright (Westworld) che interpreterà L’Osservatore, personaggio iconico della Marvel Comics.

La serie andrà in onda su Disney+ nel biennio 2020/21.