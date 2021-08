Su Disney+ arriva il reboot dedicato al mitico Rocketeer

La Disney è pronta a puntare nuovamente sul mitico supereroe Rocketeer, ma questa volta attraverso un film destinato direttamente a Disney+.

SuperHeroHype questa mattina ha confermato che lo studios sta sviluppando The Return of the Rocketeer, il film che farà da reboot al film del 1991 di Joe Johnston, tra l’altro basato sul fumetto di Dan Stevens. L’attore David Oyelowo è a salito a bordo del progetto come produttore, ma non è escluso che potrebbe anche vestire i panni del protagonista. La sceneggiatura da cui sarà tratta la serie è stata firmata da Ed Ricourt, che in precedenza ha co-scritto Now You See Me. Nessun regista è stato al momento annunciato.

Dalle prime informazioni, pare che il nuovo film si distanzierà dal fumetto originale raccontando di un aviatore di Tuskegee in pensione che sceglie di vestire il mantello del Rocketeer. La prima apparizione del personaggio nei fumetti risale al 1982, The Rocketeer è solitamente l’alter-ego di Cliff Secord, un pilota acrobatico vissuto negli anni ’30. Dopo aver scoperto un jetpack rubato, Cliff indossa una maschera e inizia a usare la sua nuova abilità di volo per combattere il male.

Il film del 1991, diretto da Joe Johnston ed interpretato da Bill Campbell, è stato un flop al botteghino, ma ciononostante ha raccolto consensi tra gli amanti dei cinecomics, tanto da diventare un piccolo cult.