Da Disney+ un nuovo promo che saluta l’arrivo di Helstrom su Star

Tra le tante produzioni in arrivo su Star, il nuovo canale tematico di Disney+, quest’oggi diamo spazio a Helstrom, la serie originale Marvel.

Nata come ultimo prodotto Marvel Television, prima dell’assorbimento dell’asset da parte di Marvel Studios tra l’altro non rinnovato per una seconda stagione, la serie Helstrom arriverà dal 23 febbraio (giorno di lancio di Star su Disney+). Per l’occasione l’account Twitter di Disney+ nel pomeriggio odierno ha diffuso in rete un breve promo che vi proponiamo qui di seguito:

Ogni famiglia ha i suoi demoni! #Helstrom, Serie Originale Star, è in arrivo in esclusiva su Disney+. 🔥

Un nuovo mondo di intrattenimento ti aspetta in streaming su #DisneyPlus dal 23 febbraio.#DisneyPlusStar pic.twitter.com/84h2mdAvmD — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) February 13, 2021

HELSTROM

PRODUZIONE: Lo showrunner dello show sarà Paul Zbyszweski, mentre l’ex capo di Marvel TV Jeph Loeb sarà coinvolto come produttore esecutivo. CAST: Elizabeth Marvel, Tom Austen e Sydney Lemmon in ruoli centralissimi, mentre Robert Wisdom, June Carryl, Ariana Guerra e Alain Uy avranno ruoli secondari. Nel cast anche David Meunier. Nel particolare Tom Austen (The Royals) avrà il ruolo principale di Daimon Helstrom, un professore esperto in etica che è attivo anche come esorcista. Elizabeth Marvel (Homeland) sarà Victoria Helstrom, una donna tormentata dai demoni reali e immaginati, rinchiusa in un istituto psichiatrico per venti anni. Sydney Lemmon (Fear the Walking Dead) sarà inoltre Ana Helstrom che di giorno lavora in una casa d’aste e non sopporta gli sciocchi, mentre nasconde il suo vero scopo che è quello di dare la caccia a chi fa del male agli altri.

TRAMA FUMETTO: La serie segue Daimon (Tom Austen) e Ana Helstrom (Sydney Lemmon), figli di un misterioso e potente serial killer, raccontandone la completa dinamica mentre danno la caccia al peggio dell’umanità, ognuno con il proprio atteggiamento e diverse capacità. I dieci episodi che compongono la prima stagione seguiranno i protagonisti segnati dal passato della loro famiglia e alle prese con il tentativo di sconfiggere il male. Daimon Helstrom insegna etica ed è attivo come esorcista, non pensando a salvare un mondo per cui non riesce a provare pazienza, limitandosi solo ad aiutare alcune persone che gli sono accanto. Nella sua battaglia contro un mondo nascosto, Daimon è determinato a individuare i demoni e a sconfiggerli. Ana Helstrom lavora invece con successo in una casa d’aste e non sopporta le persone superficiali, interessandosi inoltre a dare la caccia a chi fa del male al prossimo. Traumatizzata dal padre quando era una bambina, Ana è determinata nel suo tentativo di eliminare le persone come lui, oltre a preoccuparsi del fatto che potrebbe tornare.

