Disney+ presenta la lista delle novità in arrivo per il mese di aprile 2022

Con ancora due settimane da vivere tutte d’un fiato, Disney+ ha annunciato quest’oggi la lista delle novità in arrivo in catalogo dal prossimo mese di aprire 2022.

Tra i titoli più attesi, senza alcun dubbio, si segnala l’arrivo in piattaforma di Le Fate Ignoranti, la serie tratta dal celebre film di Ferzan Ozpetek, qui ancora protagonista nel ruolo di showrunner e regista. Per gli amanti del genere thriller, invece, Fresh metterà Sebastian Stan (Pam and Tommy, Captain America: Il Soldato d’inverno) nei panni di un serial killer con gusti alquanto singolari in cucina. Ma diamo una lettura alla lista completa (potrebbe avere qualche cambiamento in corso) delle novità in arrivo dal 1° aprile.

LE NOVITA DEL MESE DI APRILE SU DISNEY+

1 APRILE

MEGLIO NATE CHE NIENTE (film)

6 APRILE

SINGLE DRUNK FEMALE (serie tv, stagione completa)

I SIMPSON – STAGIONE 32 (serie tv, stagione completa)

STAR – STAGIONE 2 (serie tv, stagione completa)

8 APRILE

SEX APPEAL (film)

13 APRILE

LE FATE IGNORANTI (serie tv, un episodio a settimana)

14 APRILE

THE KARDASHIANS (serie tv, un episodio a settimana in inglese sottotitolato)

15 APRILE

FRESH (film)

20 APRILE

THE DROPOUT (serie tv, un episodio a settimana)

GROWN-ISH – STAGIONE 4 (serie tv, stagione completa)

22 APRILE

LAST TEPUI: VETTE INESPLORATE (docufilm)

RITORNO ALLA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI (docufilm)

POLAR BEAR (docufilm)

27 APRILE

SKETCHBOOK: COME NASCE UN DISEGNO (docuserie, stagione completa)

DOLLFACE – STAGIONE 2 (serie tv, stagione completa)

29 APRILE