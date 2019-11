L'attesa è finalmente terminata, Disney ha diramato la data del lancio italiano di Disney+, il nuovo servizio di streaming in arrivo dal 12 novembre in Usa.

Attraverso una serie di post-social approdati in rete in questi minuti è noto da stasera che Disney+ sarà disponibile in Italia dal 31 marzo del 2020. Nello stesso giorno anche Regno Unito, in Germania, Francia e Spagna.

Nel video di lancio viene specificato che i titoli del catalogo varieranno da Paese a Paese, ovviamente, a seconda delle licenze in vigore in ciascuna nazione.

Nuovi aggiornamenti saranno aggiunti in secondo momento...

Siamo felici di annunciare finalmente che Disney+ sarà disponibile in Italia dal 31 Marzo 2020! Iscriviti su https://t.co/JBLT2IhOFf per essere fra i primi a saperne di più. #DisneyPlus pic.twitter.com/C2gIuGuUcA — Marvel IT (@MarvelNewsIT) November 7, 2019