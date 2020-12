Disney+ accoglierà da febbraio 2021 la piattaforma Star: ecco i dettagli

In queste ore si sta tenendo l’annuale Investor Day della Disney, occasione per presentare molte delle novità dell’universo Disney nei prossimi anni: tra le prime novità, la piattaforma Star.

A partire dal 23 febbraio 2021 la piattaforma Disney+ accoglierà Star, servizio dedicato a tutti quei film e serie tv non destinati alle famiglie. Il nuovo servizio sarà accessibile attraverso una password, ma sopratutto andrà ad aumentare il prezzo complessivo dell’offerta Disney+, passando dagli attuali 6.99 euro a 8.99 euro.

Ma cosa offrirà nel dettaglio Star? Beh, con l’acquisizione dell’asset Fox, la Disney ha raccolto in eredità tanti franchise di successo, che però di certo non sono adatti ai più piccoli. Star nasce proprio per raccogliere questi prodotti e proporli su Disney+, tra questi ovviamente viene da pensare al franchise Alien, ai due Deadpool, ma anche alla saga Il Pianeta delle Scimmie ed i prodotti più interessanti dalle piattaforme FX, ABC e Hulu, solitamente destinati ad un pubblico adulto.

Non resta che accogliere questa importante novità come un’evoluzione fondamentale per una piattaforma di successo come Disney+.