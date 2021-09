Disney+ Day: ecco tutti gli appuntamenti attesi il 12 novembre

IL prossimo 12 novembre si celebra il Disney+ Day, evento organizzato per festeggiare il secondo anniversario dalla nascita del famoso servizio digitale di casa Disney.

Per l’occasione Walt Disney Company ha preparato una serie di appuntamenti dedicati agli abbonati che vanno da anteprime attesissime a celebrazioni varie organizzate nei Disney Parks and Resorts. Nella notte vi abbiamo segnalato, a tal proposito, che il lancio su Disney+ di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli era uno degli punti cardine dell’evento mondiale. Qui di seguito vi proponiamo il comunicato ufficiale con tutte le sorprese attese per gli abbonati:

IL 12 NOVEMBRE THE WALT DISNEY COMPANY CELEBRA IL DISNEY+ DAY CON NUOVI CONTENUTI, ESPERIENZE PER I FAN E MOLTO ALTRO PER RINGRAZIARE GLI ABBONATI

Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic, insieme a I Simpson sono pronti a debuttare con una serie di nuovi titoli e una programmazione esclusiva in arrivo sulla piattaforma streaming



È tutto pronto per una speciale celebrazione in tutto il mondo per i fan della Company in occasione del secondo anniversario di Disney+

22 settembre 2021 – Venerdì 12 novembre, The Walt Disney Company presenterà il Disney+ Day, una celebrazione mondiale che coinvolgerà tutte le divisioni della Company. Agli abbonati di Disney+ verranno offerti nuovi contenuti diffusi attraverso i brand iconici della piattaforma, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, e Star, presente nei mercati internazionali, insieme a una speciale presentazione per i fan dedicata a Disney+ con anticipazioni dei titoli in arrivo. Inoltre, dal 12 novembre Disney+ si espanderà in nuovi mercati dell’Asia e del Pacifico, raggiungendo nuovi spettatori in tutto il mondo.

Per celebrare il secondo anniversario di Disney+, la Company offrirà agli abbonati speciali promozioni ed esperienze. I Disney Parks and Resorts di tutto il mondo e Disney Cruise Line stenderanno il tappeto blu per i fan di Disney+ con alcune sorprese e attività, tra cui opportunità per scattare fotografie, incontri con i personaggi e molto altro; su shopDisney.com ci saranno offerte speciali e i popolari show televisivi e le serie più famose si uniranno alle celebrazioni.

“Il primo Disney+ Day sarà una grande celebrazione dei nostri abbonati che coinvolgerà tutta la Company”, ha dichiarato Bob Chapek, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company. “Questa giornata speciale è espressione della nostra missione di intrattenere, informare e ispirare i fan e le famiglie di tutto il mondo attraverso il potere di una narrazione unica, e diventerà un evento annuale che espanderemo in tutti i nostri business mondiali”.

I contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic che debutteranno in occasione del Disney+ Day

Disney+ Day includerà anteprime di contenuti di tutti i brand principali del servizio, tra cui:

Il debutto in streaming del film Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

L’amato film Disney d’avventura per tutta la famiglia Jungle Cruise, disponibile per tutti gli abbonati

Il nuovo film originale Disney+ Mamma, Ho Perso L’Aereo, una rivisitazione del celebre franchise delle feste

Una nuovissima serie originale di corti targati Walt Disney Animation Studios, I Racconti di Olaf che vede l’amatissimo pupazzo di neve di Frozen raccontare numerose storie dei classici Disney come solo lui sa fare

Un corto animato targato Pixar dal titolo Ciao Alberto, che vede protagonisti i personaggi del film d’animazione di successo dell’estate, Luca.

Il nuovo corto originale de I Simpson che rende omaggio ai brand di Disney+

I primi cinque episodi della seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum di National Geographic

Uno speciale che celebra le origini e l’eredità di Boba Fett, il leggendario cacciatore di taglie di Star Wars

Uno speciale che celebra l’Universo Cinematografico Marvel su Disney+ con un emozionante sguardo al futuro

Dopesick, una serie originale interpretata da Michael Keaton, che arriverà nei mercati internazionali all’interno dell’offerta di contenuti di intrattenimento generale di Star

Gli abbonati della piattaforma streaming potranno godere del Disney+ Day, la prima celebrazione dedicata ai fan di Disney+, che comprenderà novità, anticipazioni, nuovi trailer, clip esclusive e messaggi speciali dai creatori e le star di Disney+.

Il lancio di Disney+ in Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong

In occasione del Disney+ Day, la piattaforma streaming farà il suo debutto in Corea del Sud e Taiwan il 12 novembre e ad Hong Kong il 16 novembre, portando gli iconici personaggi e le storie Disney nelle case di nuovi spettatori di tutto il mondo.

Altri emozionanti contenuti in anteprima, offerte per i consumatori e novità saranno annunciati prima del Disney+ Day.