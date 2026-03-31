L’aprile di Disney+ si apre sotto il segno della narrazione d’autore e del mito.

L’appuntamento più atteso è senza dubbio quello dell’8 aprile, quando debutterà in esclusiva The Testaments. La serie, sequel della pluripremiata The Handmaid’s Tale, ci riporta a Gilead quindici anni dopo gli eventi narrati nella serie madre, seguendo le vite di tre donne le cui strade sono destinate a intrecciarsi in modo drammatico. Per l’occasione, la piattaforma renderà disponibili lo stesso giorno tutte le sei stagioni della serie originale, permettendo un recupero integrale della saga.

Ma le novità non finiscono qui: per gli amanti della galassia lontana lontana, il 6 aprile scocca l’ora di Star Wars: Maul – Shadow Lord. Questa nuova serie animata esplora il periodo in cui l’ex apprendista Sith tenta di costruire il suo impero criminale su un pianeta remoto, incrociando il cammino di una giovane Padawan in cerca di risposte.

Disney+ aprile 2026: tra crime, natura e grandi conferme

Oltre ai titoli di punta, il catalogo si arricchisce di contenuti diversificati che spaziano dal crime alla scienza.

Il 1° aprile debuttano Dear Killer Nannies, un thriller che vede protagoniste delle tate trasformate in sicari, e il documentario National Geographic I segreti delle api, che utilizza tecnologie di ripresa d’avanguardia per svelare il microcosmo di questi operosi insetti. Per chi cerca invece emozioni forti, il 22 aprile arriva Chernobyl: Inside the Meltdown, un’analisi dettagliata del disastro nucleare. Non mancheranno di certo le conferme: per tutto il mese proseguiranno gli appuntamenti settimanali con la seconda stagione di Daredevil: Rinascita e il revival di Scrubs, consolidando un’offerta che non lascia spazio alla noia.

Tutto il mondo Disney+ a portata di click

Per non perdere nemmeno un aggiornamento sulle date d’uscita, i trailer e le schede tecniche dei tuoi titoli preferiti, consulta il nostro HUB:

Disney+: News quotidiane, recensioni in anteprima, approfondimenti sul catalogo Marvel, Star Wars e le grandi serie originali Hulu.