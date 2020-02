Da Disney+ Italia il trailer italiano di The Mandalorian

Ci siamo, tra circa un mese Disney+ approderà in Italia, e con esso la primissima stagione di The Mandalorian, la serie live-action Star Wars.

Per l’occasione, Disney+ Italia quest’oggi ha diffuso in rete il primo trailer italiano dello show presente in piattaforma dal 24 marzo prossimo, ovviamente in compagnia di altri prodotti esclusivi.

Ricordiamo, inoltre, che attualmente è in corso la produzione della seconda stagione.

The Mandalorian

The Mandalorian sarà sviluppato da Jon Favreau. Tra i registi impegnati Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

Nel cast Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Julia Jones, Taika Waititi (voce).

Sinossi. Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima del pericolo del Primo Ordine. Seguiamo le vicende di un pistolero solitario nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

La serie andrà in onda su Disney+ il 12 novembre 2019. In Italia dal 24 marzo 2020.

La seconda stagione è stata confermata.