Disney Italia lancia l'iniziativa DISNEY MAGIC MOMENTS

DISNEY ITALIA LANCIA DISNEY MAGIC MOMENTS E UN PROGETTO MUSICALE A SUPPORTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Live oggi il primo contributo: Francesca Michielin con “Riflesso” dal film Disney “Mulan” è la prima artista scelta per aprire la collezione di video musicali

Milano 10 giugno 2020 – Disney Italia lancia DisneymagicMoments.it, il nuovo sito nato nell’ambito dell’iniziativa globale Disney Magic Moments con lo scopo di portare la magia Disney nelle case delle famiglie, attraverso contenuti di intrattenimento di varia natura.

Il nuovo sito sarà anche il punto di raccolta di un progetto di intrattenimento musicale creato da Disney Italia a supporto della Croce Rossa Italiana, che si apre con una performance esclusiva di Francesca Michielin. Il progetto consisterà in una collezione di video in cui artisti e talent italiani interpretano i loro preferiti tra i brani tratti dalle colonne sonore dei film Disney, con lo scopo di creare un momento magico e di condivisione per le famiglie e di dare il proprio contributo per rendere migliore questo momento.

Daniel Frigo, Country Manager and Head of Studio Distribution Italia & TIG ha affermato: “Siamo lieti di questa iniziativa che ci ha permesso di essere accanto alle famiglie italiane e di sposare un messaggio ricco e positivo come quello della Croce Rossa Italiana. Ora più che mai condividere momenti significativi con i propri cari assume un valore fondamentale e siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte mettendo a disposizione la magia delle nostre storie e dei nostri personaggi”.

A dare il via a questa nuova iniziativa Francesca Michielin, una delle artiste più interessanti del panorama musicale, che da sempre fa del rispetto e del confronto valori importanti da trasmettere al suo pubblico. “Mulan è uno dei miei personaggi preferiti del mondo Disney, di grande ispirazione” racconta la cantautrice e polistrumentista. “Combatte al posto del padre e salva la Cina, la considero un'icona di forza e indipendenza”.

Questa attività, oltre a fornire intrattenimento, vuole infatti supportare il lavoro svolto dalla Croce Rossa Italiana, con particolare attenzione all’impegno dell’associazione nel trasformare questo periodo nel “Tempo della Gentilezza” così come lo ha chiamato la CRI fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 includendo in questa definizione una serie di servizi a favore delle persone più fragili che, con l’emergenza sanitaria in corso, si sono ritrovate isolate. La Croce Rossa Italiana ha quindi potenziato i servizi a favore delle persone più vulnerabili come la consegna a domicilio dei farmaci e della spesa, la distribuzione di pacchi alimentari e buoni spesa, il supporto psicologico. È anche la cornice dentro la quale la CRI sta raccogliendo tutti i gesti di collaborazione, amore e gentilezza attraverso i quali essere vicini a chi ha bisogno. Chiunque può dare il proprio contributo, spaziando dal volontariato all’intrattenimento, come accade per i talent coinvolti dal progetto Disney Magic Moments. La connessione tra il progetto Disney Italia e Croce Rossa Italiana avviene infatti attraverso la voce dei talent: le performance musicali sono precedute da un messaggio che invita gli utenti a scoprire il tempo della gentilezza e le possibilità per farne parte visitando il sito della Croce Rossa Italiana.

“Ci sono diversi valori e aspetti che ci fanno sentire vicini a Disney Italia: portare sollievo alle famiglie attraverso gesti di gentilezza e di condivisione è sicuramente uno di questi” ha commentato Francesco Rocca Presidente della Croce Rossa Italiana. “Non è un caso che lo stesso Walt Disney sia stato un volontario della Croce Rossa. Siamo lieti di collaborare per questa attività e speriamo possa essere d’ispirazione per chi volesse dare il proprio contributo e far parte di ‘Un’Italia Che Aiuta’”.

I video, pubblicati sui profili social Disney Italia (Instagram e Facebook), saranno disponibili su DisneyMagicMoments.it dove le famiglie potranno trovare intrattenimento per tutti i gusti, dai tutorial per disegnare i personaggi Disney fino ai consigli di make up ispirati ai film d’animazione, passando dai disegni da colorare e alcuni corti animati con protagonisti i personaggi più amati di sempre, come il simpatico Olaf.