La Disney sta sviluppando un film in live-action dedicato alla celebre serie animata anni ottanta/novanta con protagonista L'ispettore Gadget.

A confermare la notizia il solito The Hollywood Reporter. La fonte ha specificato che la Disney ha messo sotto contratto Mikey Dave e Streeter Seidell per iniziare a lavorare sulla sceneggiatura. I due scrittori sono già stati assunti dalla Disney per riavviare il franchise cinematografico Mamma ho Perso l'Aereo.

Al momento non è dato sapere se il progetto verrà destinato alle sale cinematografiche o, come tanti altre produzioni avviate in questo periodo, al nuovo servizio di streaming Disney+, ma supponiamo che sia ancora presto per avere conferme in merito.

La serie animata originale L'ispettore Gadget è andata in onda nel 1983. Negli anni novanta Matthew Broderick ha portato al cinema - in carne ed ossa - il celebre ispettore cyborg senza però avere molto successo. Nel 2003 un sequel in live-action è stato realizzato, ma destinato direttamente al mercato dell'intrattenimento casalingo.