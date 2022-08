Disney+ Day: tanti nuovi titoli e Thor Love and Thunder in arrivo l’8 settembre

L’8 settembre il Disney+ Day regala nuovi entusiasmanti titoli, tra cui il film Marvel Studios Thor: Love and Thunder, e tanti vantaggi esclusivi per gli abbonati.

In occasione del Disney+ Day faranno il loro debutto anche Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi, ASSEMBLED: Making of Thor: Love and Thunder, Tierra Incógnita, Pistol, Mike, Wedding Season e il nuovo corto de I Simpson, Welcome to the Club.

Il Disney+ Day regalerà ancora più emozioni agli abbonati con nuovi titoli che debutteranno a livello mondiale l’8 settembre, oltre ai festeggiamenti con i Parchi Disney, esperienze e prodotti. Per gli abbonati sono previsti abbonamenti a Disney+ a prezzi speciali, accessi anticipati ai Parchi Disney come il Walt Disney World e Disneyland Resort, photo opportunity celebrative, intrattenimento, delizie culinarie e altro ancora.

Disney+ Day: i contenuti in arrivo

In occasione del Disney+ Day debutteranno a livello globale nuovi titoli di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, I Simpson e altro ancora. Oltre ai già annunciati Pinocchio, al nuovo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, Cars on the Road, Growing Up e Avventure estreme con Bertie Gregory, i nuovi contenuti in arrivo sulla piattaforma streaming includeranno:

Thor: Love and Thunder (trailer)



Il film Marvel Studios Thor: Love and Thunder segue il Dio del Tuono (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma i suoi sforzi sono interrotti da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Potente Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.



Thor: Love and Thunder si unisce ad altri 15 titoli del Marvel Cinematic Universe ora disponibili in streaming nel formato IMAX Enhanced su Disney+. Con IMAX Enhanced, gli abbonati potranno guardare a casa i film nel Formato Espanso IMAX, che offre fino al 26% in più di immagine per un’esperienza di visione immersiva. (Non è richiesto alcun costo o dispositivo aggiuntivo. I contenuti disponibili variano a seconda del Paese).

ASSEMBLED: Making of Thor: Love and Thunder

Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale e Tessa Thompson svelano i segreti dietro la realizzazione di Thor: Love and Thunder. Attraverso interviste approfondite con il cast e la troupe, oltre a immagini inedite dal set e non solo, ASSEMBLED svela il dietro le quinte del quarto film del Dio del Tuono.



Con immagini mai viste prima e dietro le quinte, colorate storie personali e momenti significativi, Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi mostra la realizzazione della serie evento originale targata Lucasfilm per Disney+, Obi-Wan Kenobi, una storia epica che inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith. Questo documentario di Lucasfilm e Supper Club esplora il ritorno sullo schermo di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, nonché di Ewan McGregor e Hayden Christensen nei loro rispettivi classici ruoli. La regista Deborah Chow, il cast e la troupe riflettono sul loro viaggio per raccontare una nuova storia con i personaggi iconici di Star Wars, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader e la Principessa Leia, introducendo allo stesso tempo nuovi eroi e antagonisti nella saga. Con tanto di visite al laboratorio di creature, al reparto oggetti di scena e altro ancora, Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi mostra gli aspetti della realizzazione della serie che rendono unico l’universo di Star Wars: il rispetto e la passione per l’eredità intergenerazionale della saga e per gli amati personaggi.

Welcome to the Club (un nuovo corto de I Simpson)

Desiderosa di diventare una principessa, Lisa Simpson è sorpresa di scoprire che essere cattiva potrebbe essere più divertente.



Tierra Incógnita segue la storia di Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescente che scopre un mondo sconvolgente mentre cerca la verità dietro la misteriosa scomparsa dei suoi genitori avvenuta otto anni prima. Cresciuto dai nonni materni insieme alla sorella Uma (Mora Fisz), Eric decide di scappare di casa e di tornare nella città della sua infanzia, Cabo Qwert, per trovare risposte sul luogo in cui i suoi genitori sono stati visti per l’ultima volta: il parco a tema horror Tierra Incógnita. Insieme ai suoi amici, a sua sorella e a sua zia, Eric deve superare le sue paure per trovare risposte e risolvere il mistero in un mondo oscuro e sconosciuto.

I titoli già annunciati includono: Pinocchio il live-action diretto da Robert Zemeckis, la serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law, la serie Cars on the Road, la docu-serie Growing Up, la serie originale Disney+ Avventure estreme con Bertie Gregory, targata National Geographic, la serie Pistol, Wedding Season e Mike.