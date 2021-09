La Disney conferma che Eternals uscirà esclusivamente al cinema

La Disney ha ufficializzato l’esclusività teatrale per Eternals, il prossimo capitolo dell’immensa saga cinematografica nota come Marvel Cinematic Universe.

Forte del grande successo ottenuto al botteghino da Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, la Disney ha scelto di abbandonare “almeno per il momento” l’esperimento dell’uscita ibrida (al Cinema ed in contemporanea su Disney+) pensata per fronteggiare l’emergenza pandemica, e tornare alla più tradizionale release teatrale esclusiva. Scongiurata pertanto la possibilità che Eternals potesse subire la stessa sorte di Black Widow: il film ora sarà in sala esclusivamente per 45 giorni, dopodichè potrà fare il suo esordio su Disney+.

Parlando di Eternals… avete già ammirato le special cover di Total Film Magazine dedicate al cinecomic di Chloe Zhao?

ETERNALS

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Chloe Zhao. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew e Ryan Firpo. CAST: Richard Madden, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia Mchugh, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Kit Harington, Gemma Chan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa da 5 novembre 2021. In Italia dal 3 novembre.

TRAMA FUMETTI: Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali (sorta di Dei alieni, come Ego, ovvero Kurt Russell in Guardiani della Galassia 2) su uomini primitivi di diversi pianeti. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

PERSONAGGI: Il cast del film comprende Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.