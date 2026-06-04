Il ritorno sul grande schermo del re del cinema di fantascienza Steven Spielberg si trasforma in un vero e proprio evento interattivo per tutti gli appassionati. In occasione dell’uscita del suo nuovo e attesissimo film “Disclosure Day“, UCI Cinemas ha annunciato il secondo appuntamento con Beyond The Movies – PostCredits, il format speciale ideato per trasformare la classica visione in sala in un’esperienza di condivisione e dibattito che prosegue anche dopo i titoli di coda.

L’evento esclusivo è programmato per il prossimo 10 giugno 2026 alle ore 20:00 presso la multisala di UCI Cinemas Milanofiori. Per rinfrescarvi la memoria sulle spettacolari immagini della pellicola prima di prenotare il vostro posto, potete recuperare il nostro recente articolo dedicato al trailer ufficiale di Disclosure Day.

Disclosure Day: l’evento PostCredits di UCI Cinemas e i concorsi per i fan

La serata speciale si svilupperà all’interno della tecnologica sala XL di UCI Cinemas Milanofiori, dotata di proiezioni in 4K Laser per garantire il massimo dell’impatto visivo e dell’immersività. Al centro dei riflettori ci sarà ovviamente Disclosure Day, un’opera monumentale che mescola scienza, mistero e scenari futuribili attorno all’eterno interrogativo sulla vita extraterrestre. Subito dopo la fine del film, le luci in sala daranno il via a un talk show dal vivo realizzato in collaborazione con le redazioni di LongTake e CineFacts.it. Giornalisti e critici cinematografici guideranno il pubblico nell’analisi delle scelte registiche di Spielberg e delle teorie sollevate dalla trama.

Se volete rimanere aggiornati su tutte le rassegne, le anteprime e le iniziative speciali del circuito cinematografico, vi invitiamo a seguire la nostra rubrica dedicata al circuito UCI Cinemas.

Il format prevede inoltre una forte interazione con gli spettatori: la serata si concluderà infatti con un quiz a premi a tema fantascientifico per i presenti, e a tutti i partecipanti verranno regalati la spilla ufficiale e il poster esclusivo del film.

I vantaggi legati a questo attesissimo titolo non si limitano però alla sola serata di Milanofiori. UCI Cinemas ha infatti attivato due promozioni valide su tutto il territorio nazionale: fino al 14 giugno, chiunque acquisti online un biglietto sul sito o sull’app del circuito riceverà un poster esclusivo in omaggio. Inoltre, comprando il biglietto online per gli spettacoli programmati fino al 21 giugno, si potrà partecipare al concorso per vincere un telescopio professionale Unistellar Odissey Pro, ideale per scrutare il cielo alla ricerca di segni di vita aliena.

Tutti i dettagli e il regolamento completo sono consultabili sul portale ufficiale disclosureday.ucicinemas.it.