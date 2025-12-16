Il regista Steven Spielberg è tornato al genere che lo ha reso leggenda con Disclosure Day, un nuovo progetto che si presenta originale e dai toni misteriosi.

Universal Pictures ha rilasciato il primo trailer di Disclosure Day, il nuovo film diretto da Steven Spielberg basato su una sua idea originale. Si tratta di un ritorno al sci-fi extraterrestre per il maestro, che richiama le atmosfere di classici come “Incontri ravvicinati del terzo tipo“, “E.T.” e “La guerra dei mondi“.

Il trailer, carico di tensione e mistero, mostra fenomeni inspiegabili che sconvolgono il mondo: animali selvatici che si comportano in modo strano, cerchi nel grano, inseguimenti automobilistici e un’atmosfera di rivelazione imminente. Al centro una meteorologa (interpretata da Emily Blunt) che sembra perdere il controllo mentre viene influenzata da un’entità aliena.

Disclosure Day è una storia originale scritta da Spielberg insieme a David Koepp (collaboratore storico su Jurassic Park e War of the Worlds). Nel cast, oltre a Emily Blunt, figurano Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson e Wyatt Russell. Le musiche sono firmate dal leggendario John Williams.

Il film arriverà nelle sale il 12 giugno 2026.

Disclosure Day | Trailer