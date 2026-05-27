Universal Pictures e Amblin Entertainment hanno condiviso in rete il trailer finale di Disclosure Day, il nuovo lungometraggio che segna il grande, attesissimo ritorno del leggendario regista Steven Spielberg alle atmosfere della fantascienza pura e di ampio respiro. La diffusione del nuovo trailer dà ufficialmente il via alla fase finale della campagna di marketing globale, posizionando la pellicola come uno dei pilastri fondamentali dell’offerta cinematografica delle prossime settimane nei principali territori mondiali.

Trattandosi di una produzione firmata da uno dei padri fondatori del moderno cinema d’intrattenimento, l’operazione punta a intercettare una platea trasversale e multigenerazionale, capitalizzando sulla grande forza attrattiva che il nome del regista esercita da sempre sul pubblico di tutto il mondo, specialmente quando si cimenta con storie legate al mistero, all’ignoto e al primo contatto con civiltà o elementi extra-temporali.

Vedere per credere. Acquista ora il biglietto. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. #DisclosureDayIlFilm pic.twitter.com/RaOmhSJ7se — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) May 27, 2026

Il team creativo e la produzione della nuova epopea sci-fi di Steven Spielberg

La trama di Disclosure Day ruota attorno alle 24 ore successive alla decisione senza precedenti di un gruppo di informatori governativi di rendere pubblici file classificati che confermano la presenza non umana sulla Terra.

Il film vanta un cast stellare guidato da Emily Blunt e Josh O’Connor (Challengers), affiancati da Colman Domingo, Eve Hewson e Himesh Patel. Prodotto da Kristie Macosko Krieger per Amblin Entertainment e distribuito globalmente da Universal, Disclosure Day si posiziona come il titolo di punta della stagione estiva 2026, puntando a replicare il successo critico e commerciale dei grandi classici del regista.

La direzione artistica del progetto è guidata interamente da Steven Spielberg, che torna a occuparsi di un immaginario fantascientifico a diversi anni di distanza dal successo di Ready Player One. La sceneggiatura originale è stata curata dal fidato collaboratore David Koepp, già autore degli script di cult assoluti come Jurassic Park e La guerra dei mondi, per conto di Amblin Entertainment e Universal Pictures.

La distribuzione ufficiale di Disclosure Day nelle sale cinematografiche italiane sarà curata direttamente da Universal Pictures International Italy dal 10 giugno 2026.