Il re del cinema d’intrattenimento si prepara a riprendersi il trono del botteghino americano: secondo le prime proiezioni del fine settimana, Disclosure Day è pronto a conquistare la vetta del box office statunitense.
Come riportato dalle stime preliminari di The Hollywood Reporter, la nuova pellicola fantascientifica incentrata sugli UFO – costata circa 115 milioni di dollari – punta a chiudere il suo primo weekend con un incasso previsto di 44 milioni di dollari negli Stati Uniti, forte dei 19 milioni già incassati nella sola giornata di venerdì (che include le anteprime del giovedì). Se queste proiezioni venissero confermate dai dati definitivi, per Spielberg si tratterebbe del miglior weekend d’apertura di sempre sul suolo domestico per un film originale. A livello globale, le stime di domenica mattina prevedono un debutto da ben 93.9 milioni di dollari complessivi.
In attesa dei numeri reali, il film viaggia su un’ottima tenuta grazie al passaparola del pubblico (che ha assegnato un CinemaScore di “B”) e all’ottimo riscontro della critica internazionale. A tal proposito, vi consigliamo la nostra recensione di Disclosure Day.
Le previsioni del Box Office USA e la sfida tra Spielberg e i fenomeni della Gen Z
La corsa contro il tempo per svelare la presenza aliena sulla Terra, scritta dallo storico collaboratore David Koepp (già autore di Jurassic Park), sta dimostrando ottimi segnali di forza contro una concorrenza agguerrita e dominata dai successi della Generazione.
Secondo le proiezioni, infatti, al secondo posto dovrebbe piazzarsi l’incredibile horror indipendente Obsession di Curry Barker, atteso a un quinto fine settimana da 21 milioni di dollari con un calo minimo del 17% (per un parziale domestico che sfiorerebbe i 190 milioni). In terza posizione si prevede il crollo del 70% del reboot di Scary Movie di Paramount (stimato a 15 milioni), tallonato al quarto posto dal fenomeno virale Backrooms di Kane Parsons, che con altri 12 milioni previsti dovrebbe portare il suo bottino statunitense a ben 160 milioni di dollari.
Chiude in forte calo l’oneroso Masters of the Universe di Amazon MGM Studios, stimato a soli 9.2 milioni.
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