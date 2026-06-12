Il ritorno della fantascienza vecchio stampo firmata dal Re Mida di Hollywood “Steven Spielberg” ha fatto centro: nelle sue prime ventiquattro ore di programmazione globale, Disclosure Day ha incassato una cifra stimata di 12 milioni di dollari.

Secondo i primi dati confidenziali diffusi da Deadline, infatti, il kolossal sugli alieni diretto da Steven Spielberg ha esordito raccogliendo ben 6 milioni di dollari nei primi mercati internazionali del mercoledì, a cui si sono aggiunti altri 6 milioni di dollari derivanti dalle anteprime pomeridiane nel mercato domestico americano. Con un debutto complessivo che si estenderà in ben 73 mercati e oltre 50 mila schermi in tutto il mondo, la pellicola con Emily Blunt, Colman Domingo e Josh O’Connor punta a un weekend d’apertura globale superiore ai 65 milioni di dollari, confermando l’enorme magnetismo del regista premio Oscar.

Ad accompagnare questa partenza lampo, inoltre, c’è da considerare anche l’ottimo riscontro critico, con l’82% di recensioni positive registrate su Rotten Tomatoes.

Disclosure Day incassi importanti nei mercati esteri e lo straordinario esordio in Italia

Il viaggio interstellare della pellicola sta surclassando in molti territori i precedenti sci-fi dello stesso regista, superando persino i dati di partenza di Ready Player One. Esaminando nel dettaglio le performance internazionali di Disclosure Day, l’accoglienza è stata ottima ovunque: nel Regno Unito ha conquistato il primo posto con 1,2 milioni di dollari, mentre in Francia ha dominato il mercoledì con 632 mila dollari, registrando più del doppio degli ingressi rispetto a A Quiet Place: Giorno 1. Ottimi segnali arrivano anche dal mercato italiano, dove il film ha debuttato direttamente in vetta alla classifica con ben 336 mila dollari e il 30% di quota di mercato complessiva, posizionandosi sopra le storiche anteprime estive di blockbuster del calibro di Twisters. Il trend ultra-positivo si ripete identico in Messico, Germania e Corea del Sud, in attesa del debutto di domani in due mercati chiave come la Cina e la Spagna.

La trama di Disclosure Day ruota attorno alle 24 ore successive alla decisione senza precedenti di un gruppo di informatori governativi di rendere pubblici file classificati che confermano la presenza non umana sulla Terra. Potete dare un’occhiata al trailer finale di Disclosure Day qui.

Il film vanta un cast stellare guidato da Emily Blunt e Josh O’Connor (Challengers), affiancati da Colman Domingo, Eve Hewson e Himesh Patel. Prodotto da Kristie Macosko Krieger per Amblin Entertainment e distribuito globalmente da Universal, Disclosure Day si posiziona come il titolo di punta della stagione estiva 2026, puntando a replicare il successo critico e commerciale dei grandi classici del regista.