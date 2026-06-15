Se qualcuno dubitava della tenuta del cinema in sala a inizio estate, i numeri registrati nel fine settimana appena concluso offrono una risposta chiara: il pubblico italiano non ha abbandonato le sale cinematografiche. Il Box Office Italia, infatti, ha continuato a gioire anche nel weekend da poco terminato grazie al debutto di Disclosure Day, il nuovo e attesissimo film di Steven Spielberg che ha conquistato la vetta.

Secondo i dati raccolti di Cineguru, il film di Spielberg ha esordito con un incasso di 1.630.889 euro nel weekend (dall’11 al 14 giugno 2026), registrando una media di 2.998 euro in 544 sale. Il totale sui cinque giorni di programmazione sale a 1.923.635 euro, evidenziando così la passione degli italiani per il genere.

Complessivamente, il fine settimana caratterizzato da un clima tipicamente estivo si è chiuso con un totale di 4.320.760 euro (516.009 spettatori), segnando un calo solo dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 28% rispetto allo scorso weekend.

Box Office Italia il confronto tra i generi e la tenuta dell’horror nel 2026

Il debutto italiano di Spielberg si è rivelato superiore rispetto a titoli sci-fi paragonabili, viene da pensare a L’ultima missione – Project Hail Mary (esordito con 1.253.294 euro) e Arrival (1.117.482 euro). Se il film manterrà lo stesso andamento dei competitor, l’obiettivo a lungo termine è fissato intorno ai 6,5 milioni di euro complessivi, non male per il grande ritorno del maestro, che ha registrato tra l’altro un grande risultato anche oltreoceano dove ha dominato anche il Box Office USA.

Vi consigliamo la lettura della nostra recensione di Disclosure Day.

Alle spalle del leader, il resto della classifica vede un’ottima tenuta dei titoli di genere:

Il reboot di Scary Movie mantiene la seconda posizione con 687.928 euro (calo del 64%) e una media di 1.716 euro in 401 cinema. Il totale ha raggiunto quota 3.192.173 euro, posizionandosi a soli 100mila euro dal sorpasso su Scary Movie 5. Backrooms conquista il terzo gradino del podio con 347.656 euro (calo del 56%) e una media di 1.047 euro in 332 sale. Il film horror nato su YouTube raggiunge un eccellente totale di 4.211.890 euro dal debutto del 27 maggio.

Obsession si piazza al quarto posto con 336.031 euro, registrando una flessione minima del 28% e una media di 1.442 euro in 233 schermi. Il totale dal 14 maggio tocca i 4.027.491 euro, consolidando l’ottima annata del cinema horror nel 2026 insieme a Backrooms. BTS World Tour ‘Arirang’ in Busan l’evento live di un solo giorno occupa la quinta posizione con un incasso di 257.048 euro. Nonostante il prezzo del biglietto superiore ai 20 euro, la pop band coreana ha registrato una media eccezionale di 3.135 euro in 82 sale, confermando la sua enorme popolarità in Italia dopo le tappe di Goyang (283.341 euro) e in Giappone (192.225 euro).