Questa notte si terrà l'attesa premiere mondiale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nono capitolo della saga Guerre Stellari.

Come già accaduto per gli ultimi due capitoli, StarWars.com offrirà la possibilità ai fan dell'universo Star Wars di seguire la diretta streaming dell'evento mondano. L'appuntamento è fissato, quindi, per questa notte dalle ore 02:30 italiane ((le 5.30 del pomeriggio PT).

Il red carpet stellare è stato allestito su Hollywood Boulevard, all’altezza del Chinese Theatre, del Dolby Theatre e soprattutto della storica sala della Disney, ovvero il cinema El Capitan. Ad accompagnare il susseguirsi di stelle dell'universo Guerre Stellari sul red carpet ci saranno Andi Gutierrez e Anthony Carboni di The Star Wars Show.

Nella giornata di domani sarà nostra premura realizzare un nuovo articolo contenente l'intera registrazione della diretta. Buona Visione.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams. La sceneggiatura è firmata da J.J. Abrams e Chris Terrio.

CAST: Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Anthony Daniels, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Matt Smith e Richard E. Grant.

TRAMA: Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il film arriverà nelle sale il 20 dicembre 2019. In Italia il 18 dicembre.