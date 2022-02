Dion, la serie supereroistica con Ja’Siah Young nei panni del protagonista, torna sulla piattaforma Netflix con la seconda stagione. Questa la recensione.

Sono passati due anni dall’epico scontro tra Dion e l’uomo deforme, alias Pat (Jason Ritter), ed il bambino cerca di ritrovare la sua normalità dividendosi tra la scuola ed il suo ristretto gruppo di amici, Esperanza (Sammi Haney) e Jonathan (Gavin Munn). I tre hanno formato una sorta di lega dei supereroi denominata il triangolo della giustizia. Ed è proprio nella scuola che si snoda la vicenda raccontata in questa seconda stagione, con la BIONA che studia la dolina rimasta dopo lo scontro tra Dion e Pat.

Otto gli episodi che compongono la seconda stagione di Dion, ognuno della durata di circa 40 minuti, con quattro registi differenti ad occuparsi della direzione. Le visioni differenti dei registi, ahinoi, contribuiscono a donare alla stagione un senso di continuità che funziona a corrente alternata. Ciononostante il lavoro svolto dai filmmaker non può essere considerato disastroso anche a fronte di un cast fatto da giovani attori.

Lo sceneggiatore Dennis A. Liu, pur riprendendo quasi fedelmente gli eventi del suo stesso fumetto, non riesce a trasmettere le stesse atmosfere. La nuova stagione, di fatto, si presenta con un taglio più fanciullesco ed una semplificazione della trama che racconta solo le vicende dei ragazzi potenziati. Questa rivoluzione del racconto ha reso Dion un prodotto per famiglie, col rischio di scontentare un po’ tutti. In ogni caso il risultato finale si presenta come un discreto strumento di intrattenimento che permette di passare qualche serata in relax attraverso una narrazione che utilizza un linguaggio semplice e fruibile a tutti.

Nel cast, a spiccare tra i bambini oltre a Ja’Siah Young che ha un buon piglio recitativo, è Griffin Robert Faulkner: il suo Brayden che avevamo avuto modo di apprezzare nel corso della prima stagione ha un buon impatto sulla serie e l’approfondimento che se ne fa nel corso degli episodi riesce a dare un ottimo spessore al personaggio.

Dion è una di quelle serie che può essere vista, ma che di certo non farà parte della storia della televisione. Le prime due stagioni sono attualmente presenti su Netflix.

