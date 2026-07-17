Dio ride, il nuovo e ambizioso lungometraggio scritto e diretto da Giovanni Veronesi (Manuale d’amore, I moschettieri del re), sarà il film di chiusura della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola verrà proiettata in anteprima assoluta nella serata finale della manifestazione, andando a completare una line-up festivaliera di altissimo profilo che, come noto, inaugurerà le sue proiezioni il 2 settembre con il debutto di Ink Danny Boyle.

Visibilmente entusiasta il regista Giovanni Veronesi, che ha commentato a caldo la selezione con la sua solita ironia sul sito ufficiale della Biennale: “Venire invitati al Festival di Venezia col tuo film è una gioia simile a quando ritiri le analisi e non c’è nemmeno un asterisco. È tutto perfetto”.

Favino e Orlando protagonisti nel cuore del Seicento tra fede e potere

Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti e ambientato nel cuore del XVII secolo, il film mette in scena un potente e ironico confronto sulla libertà spirituale e sul rapporto tra l’uomo e l’autorità costituita. La trama ruota attorno alla figura di Frate Leopoldo da Casamacchia, interpretato da Pierfrancesco Favino, un religioso che sceglie di abbandonare il latino per raccontare il Vangelo con una gioia contagiosa, parlando di un Creatore vicino agli uomini e capace persino di ridere con loro. Il clamore suscitato dalle sue parole, capaci di svuotare le chiese e radunare migliaia di fedeli, spinge Papa Innocenzo X (interpretato da Carlo Cecchi) ad affidare il caso al Cardinale Maculani, il più autorevole e temuto inquisitore del suo tempo, a cui dà il volto Silvio Orlando. Quello che si preannuncia come un severo processo si trasformerà invece in un inatteso faccia a faccia intellettuale e umano, destinato a insinuare il dubbio in convinzioni che sembravano incrollabili.

Il ricco cast della pellicola include anche Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi e Paolo Rossi. Scritto da Veronesi insieme a Nicola Baldoni, Gianluca Bernardini e Nicola Deorsola, il progetto vanta un comparto tecnico d’eccellenza, con la fotografia firmata dal premio David di Donatello Maurizio Calvesi, le scenografie di Carmine Guarino, i costumi di Carlo Poggioli e le musiche originali del maestro Paolo Buonvino. Dio ride è una prestigiosa co-produzione che vede coinvolte Indiana Production (una società Vuelta), Piperfilm e Ogi Film in collaborazione con Netflix.

Dopo il passaggio in Laguna, il film arriverà ufficialmente in tutti i cinema italiani a partire dal prossimo 29 ottobre 2026 distribuito da PiperFilm, mentre le vendite internazionali saranno gestite da Piperplay.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Dio ride

Dio ride Regia: Giovanni Veronesi

Giovanni Veronesi Sceneggiatura: Giovanni Veronesi, Nicola Baldoni, Gianluca Bernardini, Nicola Deorsola (con la collaborazione di Paolo Portone e Jean Jacques Ilunga)

Giovanni Veronesi, Nicola Baldoni, Gianluca Bernardini, Nicola Deorsola (con la collaborazione di Paolo Portone e Jean Jacques Ilunga) Cast: Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi, Carlo Cecchi

Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi, Carlo Cecchi Fotografia: Maurizio Calvesi

Maurizio Calvesi Musiche: Paolo Buonvino

Paolo Buonvino Produzione: Indiana Production, Piperfilm, Ogi Film, Netflix

Indiana Production, Piperfilm, Ogi Film, Netflix Distribuzione italiana: PiperFilm (al cinema dal 29 ottobre 2026)