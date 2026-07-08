In Dinosaurs of the Wild West dimenticate i classici destrieri e le carrozze a vapore, in questo nuovo progetto sci fi di Luke Sparke la civiltà americana del XIX secolo è stata letteralmente costruita sulle spalle dei dinosauri.

Il mondo del cinema di genere ci ha abituato a fusioni bizzarre, ma l’ultimo annuncio del regista Luke Sparke promette di ridefinire il concetto di “folle avventura fantascientifica“. Se solo il pensiero di vedere un cowboy che cavalca un Triceratopo o un T-Rex che semina il panico in una tipica cittadina della frontiera vi entusiasma, continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli su questo ambizioso progetto e sulla campagna Kickstarter appena lanciata.

Un West alternativo dove umani e dinosauri coesistono

Ispirata all’universo illustrato e alle opere del creatore Shaun Keenan, Dinosaurs of the Wild West ci proietta in un 1879 alternativo. In questa linea temporale, l’umanità e le creature preistoriche si sono evolute fianco a fianco. I dinosauri non sono solo mostri da fuggire, ma parte integrante della società: vengono usati per il trasporto, per il lavoro nei campi e, inevitabilmente, per la guerra.

Da’Primitive War’ a Kickstarter: Il modello Shelby Oaks

Dietro a questo spettacolo visivo c’è il team di Sparke Films. Il regista Luke Sparke (già noto per cult fanta-horror come Occupation, Occupation: Rainfall e il recente Primitive War) ha deciso di aggirare i tradizionali canali televisivi.

Invece di aspettare anni il “semaforo verde” da parte di un network o di una piattaforma di streaming, la produzione ha lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter basata su un modello di preordine. L’obiettivo iniziale è raccogliere fondi sufficienti per produrre i primi 2 episodi pilota e dimostrare il potenziale della serie. I creatori hanno citato esplicitamente il caso di Shelby Oaks di Chris Stuckmann (diventato il progetto horror più finanziato di sempre sulla piattaforma) come prova che la community dei fan ha oggi il potere di decidere direttamente quali storie meritano di esistere.

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IL TRAILER

Cosa sappiamo sulla produzione

Dinosaurs of the Wild West sarà diretta e sceneggiata da Luke Sparke, il quale funge anche da produttore insieme a Carmel Imrie, Carly Sparke. Come produttori esecutivi troviamo Geoff Imrie, Eric Weick, Colin Hurdle, Kelly Clifford. Gli effetti speciali saranno curati dallo stesso team che ha lavorato su Primitive War.