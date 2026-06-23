Warner Bros. Pictures ha rilasciato oggi una speciale retrospettiva interamente dedicata a Tom Cruise. Il filmato celebra la straordinaria carriera dell’attore, ripercorrendo oltre quarant’anni di successi cinematografici ed evoluzioni artistiche, regalando però nel finale una sorpresa attesissima dai fan: le primissime sequenze in anteprima di Digger, il nuovo e misterioso lungometraggio che lo vedrà collaborare per la prima volta con il regista Premio Oscar Alejandro G. Iñárritu.

La pellicola arriverà ufficialmente nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 1° ottobre 2026, distribuita da Warner Bros. Pictures. L’annuncio di questo nuovo capitolo di Iñárritu arriva a pochissima distanza dalla notizia del restauro in 4K del suo cult d’esordio Amores Perros, confermando il regista messicano come uno dei profili più attivi e centrali della stagione cinematografica autunnale.

Tom Cruise ripercorre 40 anni di carriera verso il nuovo dramma d’autore

Il video celebrativo distribuito oggi mette in luce la profondità e l’impatto culturale della filmografia di Tom Cruise, una delle ultime grandi icone del cinema globale capace di reinventarsi costantemente. Con Digger, l’attore sembra intenzionato a deviare temporaneamente dalla pura azione commerciale per tornare a misurarsi con un cinema drammatico, autoriale e viscerale, tipico della firma stilistica di Iñárritu.

Sebbene i dettagli sulla trama rimangano ancora strettamente riservati, il film è stato interamente scritto e diretto da Alejandro G. Iñárritu e promette di essere uno dei titoli di punta del prossimo autunno, posizionandosi già come un potenziale contendente per la successiva stagione dei premi.