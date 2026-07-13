Una delle collaborazioni cinematografiche più ambiziose e attese degli ultimi anni prende ufficialmente forma. Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno rilasciato il primo trailer ufficiale di Digger, il nuovo lungometraggio originale diretto dal regista premio Oscar Alejandro G. Iñárritu che vedrà come protagonista assoluto il divo Tom Cruise. Il trailer segue la speciale retrospettiva dedicata alla carriera di Tom Cruise diffuso nelle settimane scorse.

Il progetto unisce per la prima volta l’energia del re indiscusso del cinema d’azione hollywoodiano con la visione autoriale profonda e stratificata del cineasta messicano. La pellicola, girata interamente nel mitico formato VistaVision per garantire un’esperienza visiva ed estetica monumentale sul grande schermo, farà il suo debutto ufficiale nelle sale italiane il prossimo 1° ottobre.

Digger: la sinossi e lo stellare cast con Riz Ahmed e Sandra Hüller

I dettagli sulla trama mantengono un alone di affascinante mistero, delineando una narrazione dalle tinte apocalittiche e psicologiche. La sinossi ufficiale rivela che la storia seguirà le vicende dell’uomo più potente del mondo, interpretato da Tom Cruise, costretto a intraprendere una missione disperata per dimostrare a tutti di essere il salvatore dell’umanità, prima che un cataclisma globale da lui stesso provocato finisca per distruggere ogni cosa. Ad affiancare Cruise in questa enigmatica avventura ci sarà un cast artistico di altissimo livello che include il premio Oscar Riz Ahmed, John Goodman, la candidata all’Oscar Sandra Hüller (Anatomia di una caduta), Michael Stuhlbarg e il candidato all’Oscar Jesse Plemons. Completano il ricco parterre di interpreti Robert John Burke, Emma D’Arcy, Burn Gorman e la rivelazione Sophie Wilde.

La sceneggiatura è stata firmata a più mani da Iñárritu insieme a Sabina Berman e ai vincitori dell’Academy Award Alexander Dinelaris e Nicolás Giacobone (già dietro al successo di Birdman). Anche la squadra tecnica riunisce la crème de la crème dell’industria, a partire dal pluripremiato direttore della fotografia Emmanuel Lubezki, i montatori Conor O’Neill e Stephen Mirrione, lo scenografo Dennis Gassner e il prosthetic makeup designer Kazu Hiro, mentre la colonna sonora originale è stata affidata al talento del compositore Cosmo Sheldrake.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo italiano: Digger

Digger Titolo originale: Digger

Digger Regia: Alejandro G. Iñárritu

Alejandro G. Iñárritu Sceneggiatura: Alejandro G. Iñárritu, Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone, Sabina Berman

Alejandro G. Iñárritu, Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone, Sabina Berman Cast: Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Robert John Burke, Emma D’Arcy, Burn Gorman, Sophie Wilde

Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Robert John Burke, Emma D’Arcy, Burn Gorman, Sophie Wilde Produzione: Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures

Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures Data di uscita: 1° ottobre 2026

1° ottobre 2026 Distribuzione: Warner Bros. Pictures