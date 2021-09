Diego Luna conferma la fine delle riprese di Star Wars: Andor

L’ultimo ciak di Star Wars: Andor è stato ufficialmente battuto, a confermarlo l’interprete – e produttore – della serie Diego Luna.

Intervistato da Deadline, l’attore Diego Luna ha confermato la fine delle riprese della serie spin-off di Rogue One, ma anche rilasciato alcune informazioni interessanti. Senza entrare troppo nei particolari, infatti, Luna ha svelato che i fan dell’universo Star Wars avranno il piacere di incontrare alcuni volti noti nella serie, aggiungendo tra l’altro di essere estramemente soddisfatto del lavoro fatto con Andor:

“Anche se non posso rivelare molto, posso dire che l’esperienza mi ha realmente trasformato. Si tratta di qualcosa che volevo realmente realizzare e che pensavo di non poter fare. Sono incredibilmente felice.“

STAR WARS: ANDOR

PRODUZIONE: La serie avrà come showrunner Stephen Schiff e Tony Gilroy. In cabina di regia Toby Haynes, ma anche Susanna White, Ben Caron. Gli episodi in tutto saranno 12. CAST: Diego Luna, Alan Tudyk, Stellan Skarsgard, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Adria Arjona. DISTRIBUZIONE: Su Disney+ dal 2022.

TRAMA: Al centro degli eventi raccontati ci sarà Andor e la storia sarà ambientata all’inizio della Ribellione contro l’Impero. Il progetto viene descritto come un thriller ambientato nel mondo delle spie. Rogue One, il film Star Wars da cui sarà tratta la serie, raccontava la storia del tentativo dei Ribelli di entrare in possesso dei piani di costruzione della Morte Nera. Il lungometraggio si concludeva con un collegamento a Guerre Stellari del 1977.