MUBI ha svelato il teaser trailer di Die My Love, il film Lynne Ramsay con protagonista una straordinaria Jennifer Lawrence.

Presentato in Concorso al 78. Festival di Cannes, il film viene descritto come “il ritratto di una donna travolta dall’amore e dalla follia“. Protagonisti del cast di Die My Love la candidata all’Oscar “Jennifer Lawrence” (Il lato positivo – Silver Linings Playbook, American Hustle), Robert Pattinson (Mickey 17, The Batman), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, The Book of Clarence), Nick Nolte (Cape Fear – Il promontorio della paura, 48 ore, Il principe delle maree), e Sissy Spacek (Carrie – Lo sguardo di Satana, La figlia del minatore, In the Bedroom).

La trama del film Die My Love

La trama di Die My Love recita “Una giovane coppia innamorata, Grace e Jackson, si trasferisce da New York in una casa di campagna ricevuta in eredità. Con l’arrivo del loro bambino, in un luogo nuovo e isolato, Grace cerca di ritrovare se stessa. Ma mentre sembra sul punto di crollare, non è nella fragilità che si perde: è invece attraverso l’immaginazione, la forza e una sorprendente e indomabile vitalità che riesce a riscoprirsi completamente.”

Il film uscirà nelle sale italiane dal 27 novembre 2025.