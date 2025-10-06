Die My Love | Le intense immagini del trailer ufficiale

MUBI ha svelato il trailer ufficiale di Die My Love, il nuovo intenso dramma diretto da Lynne Ramsay, interpretato dalla fantastica coppia Robert Pattinson e Jennifer Lawrence.

Presentato in occasione della scorsa edizione del Festival di Cannes, e prossimo a passare in rassegna alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Best of”, il nuovo intenso film di Lynne Ramsay si è mostrato quest’oggi attraverso un trailer sensazionale, che offre tra l’altro un assaggio della performance straordinaria di una Jennifer Lawrence in odore di nomination agli Oscar.

Guardate qui il trailer di Die My Love

La trama del film Die My Love

La trama di Die My Love recita “Una giovane coppia innamorata, Grace e Jackson, si trasferisce da New York in una casa di campagna ricevuta in eredità. Con l’arrivo del loro bambino, in un luogo nuovo e isolato, Grace cerca di ritrovare se stessa. Ma mentre sembra sul punto di crollare, non è nella fragilità che si perde: è invece attraverso l’immaginazione, la forza e una sorprendente e indomabile vitalità che riesce a riscoprirsi completamente.”

Die My Love è il ritratto di una donna travolta dall’amore e dalla follia. Il film è interpretato da Jennifer Lawrence (Il lato positivo – Silver Linings Playbook, American Hustle), Robert Pattinson (Mickey 17, The Batman), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, The Book of Clarence), Nick Nolte (Cape Fear – Il promontorio della paura, 48 ore, Il principe delle maree), e Sissy Spacek (Carrie – Lo sguardo di Satana, La figlia del minatore, In the Bedroom).

Il film uscirà nelle sale il 27 novembre 2025 distribuito da MUBI