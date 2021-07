Diane Amedu-John è la shorunner della serie prequel Dune: The Sisterhood

Diane Amedu-John è stata individuata da HBO Max quale nuova showrunner di Dune: The Sisterhood, la serie prequel dell’ultima trasposizione cinematografica di Dune, di cui ieri abbiamo presentato il final trailer.

Diane Amedu-John, oltre a fungere da showrunner, sarà anche sceneggiatrice della serie TV, subentrando così alla figura di Jon Spaihts, il quale ha abbandonato il suo precedente ruolo per dedicarsi totalmente al secondo capitolo, se mai ci sarà, della saga cinematografica.

Dune: The Sisterhood

La serie sarà prodotta da Legendary Television e Villeneuve Films, e destinata direttamente al nuovo servizio di streaming di WarnerMedia. Denis Villeneuve dirigerà il pilot della serie, Diane Amedu-John oltre a ricoprire il ruolo di showrunner curerà anche la sceneggiatura dello spettacolo.

Dune: The Sisterhood sarà ambientata nel mondo creato da Frank Herbert e verrà raccontata attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne noto come Bene Gesserit. Dotate di straordinarie abilità sia fisiche che mentali, le Bene Gesserit si destreggiano abilmente attraverso la politica feudale e gli intrighi dell’Impero, ordendo trame che arriveranno a condurle nell’enigmatico pianeta Arrakis, noto ai propri abitanti come Dune.

La distribuzione è attesa attraverso il servizio di streaming di WarnerMedia, ma anche grazie HBO Max.

Fonte: Deadline